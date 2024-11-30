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"Это говорит о многом": Генерал Алаудинов высказался о событиях в Сирии и задал главный вопрос

"Это говорит о многом": Генерал Алаудинов высказался о событиях в Сирии и задал главный вопрос

Генерал Апти Алаудинов высказался о тревожных событиях в Сирии и задал главный вопрос. Он заметил, что протурецкие силы направили свой военные кулак не против Израиля, который устроил геноцид палестинцев, а против других мусульман: "Это говорит о многом".

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Комментарии
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РК
Роман Куражев
Турки всегда были против России.
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3 час.
Михаил Еграшин
партнёры, партнёры, кругом одни партнёры
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
всегда считал пердогина быдлом.
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1 час.

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