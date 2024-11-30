"Это говорит о многом": Генерал Алаудинов высказался о событиях в Сирии и задал главный вопрос

Генерал Апти Алаудинов высказался о тревожных событиях в Сирии и задал главный вопрос. Он заметил, что протурецкие силы направили свой военные кулак не против Израиля, который устроил геноцид палестинцев, а против других мусульман: "Это говорит о многом".