Ох, Лёня, Лёня! Вот уж поистине - сколько верёвочки ни вейся, а на кончик её хвоста всё-таки ботинком наступят) Уж сколько мистер Гозман выпрашивал на свою, можно сказать, бунтарскую натуру, сколько уговаривал: ну посмотрите на меня, ну посмотрите, ну обратите же наконец внимание! Ну слава Богу, выпросил - посмотрели и обратили.
Кучненько так пошли - вот и до Лёни Гозмана добрались
Комментарии
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Misha Glusch
а скоко гозя, экспердируя на всяческих шоу, выудил бабла у федеральных каналов, радуя своей тушкой непритязательного обывателя, кстати и оплатившего же этот банкет
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20 час.
ПавелЗзаварзин
Да не трогайте его, он самостоятельно ЗАВТРА сдохнет.
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19 час.
Н
Николай
А живя там, он получает нашу пенсию!?
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19 час.
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