Ольга Сулима назначена министром финансов Нижегородской области. Ее кандидатуру согласовало министерство финансов РФ, после чего решением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина она была утверждена в должности.
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