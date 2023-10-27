Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Кондратьева
    Пусть сын почаще дарит билетики, рука у него точно счастливая😍4 млн рублей выиг...
  • Сергей Румянцев
    Привлечь к уголовной ответственности за незаконное уголовное преследование всех виновных.100 тысяч рублей ...
  • Татьяна Вострухина
    И не надо называть херней все, что Вам непонятноПочему Светлана Д...

Ольга Сулима назначена министром финансов Нижегородской области

Ольга Сулима назначена министром финансов Нижегородской области

Ольга Сулима назначена министром финансов Нижегородской области. Ее кандидатуру согласовало министерство финансов РФ, после чего решением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина она была утверждена в должности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх