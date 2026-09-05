Crude Palm Oil [FCPO] Analysis with EW Theory 5/9/2026 Crude Palm Oil Futures MYX_DLY:FCPO1! AdamIdris2 Completed Wave:- Major Wave: Wave (2) down (dark green) Minor Wave: Wave (iv) down (blue) --------------------------------- Current Wave in Progress:- Major Wave: Wave (v) up (blue) Minor Wave: Not shown Possible Patterns for current wave:- Major Wave: Impulsive up Minor Wave: - --------------------------------- Invalidation:- Major & Minor Wave: RM4,370 Disclaimer: This analysis is only for study purposes only.