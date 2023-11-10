Белый дом: Израиль согласен на 4-часовую ежедневную паузу в боях на севере Газы

Белый дом заявил, что Израиль согласился ввести 4-часовые ежедневные гуманитарные паузы в боевых операциях на севере Газы, начиная с четверга, поскольку администрация Байдена заявила, что обеспечила второй путь для мирных жителей, бегущих от боев.
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