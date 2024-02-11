В Тазовском районе прошла акция поддержки участников СВО «С заботой Ямолод»

В доме творчества Тазовского района прошла акция «С заботой Ямолод». Наставники отделения «Движения первых» вместе с матерями и женами участников спецоперации изготавливали окопные свечи для отправки на фронт, рассказали в администрации муниципального объединения.
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