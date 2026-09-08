Название сериала: Я и есть Джелаладдин Оригинальное название: Mendirman Jaloliddin / Ben Celaleddinim Страна: Турция Жанр: боевик;драма;история Год: 2021 Всего серий: 7 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: AlisaDirilis Актеры: Каан Ялчын;Эмре Кывылджим;Гюленай Калкан;Tohir Saidov;Джавахир Закиров;Сезгин Эрдемир;Феруза Норматова;Нурмухаммадхон Хусниддинов;Джемаль Хюнал;Юлдуз Раджабова Режисеры: Нургиса Алмурат;Метин Гюнай Продюсеры: Мехмет Боздаг Рейтинг КиноПоиска: Я и есть Джелаладдин […] Сообщение Я и есть Джелаладдин / Mendirman Jaloliddin турецкий сериал 2021 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.