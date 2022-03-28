Плюсы и минусы при путешествии в Португалию

Привет дорогой читатель в данной статье мы с тобой разберём какие есть 3 плюса в данной стране(Португалия), а также какие 3 минуса у данной страны при путешествии, ну а перед началом хочу пожелать приятного аппетита(если ты ешь) и приятного чтения.