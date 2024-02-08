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Британия будет черпать энергию из моря

Британия будет черпать энергию из моря

Британия будет черпать энергию из моря Островное государство, чья история на протяжении многих веков была построена окружающими его морями, решила использовать водные ресурсы еще и для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии.

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