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Донбасский журналист: «Жаль погибших 79-й бригады»

Донбасский журналист: «Жаль погибших 79-й бригады»

Юрий Барбашов, перебравшийся после событий 2014 года из Николаева в ЛНР, в своём авторском Telegram-канале «Позывной „Журналист“» поделился мнением о бессмысленности действий не сдающихся Армии России и обреченных этим на смерть украинских военных.

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