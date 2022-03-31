Донбасский журналист: «Жаль погибших 79-й бригады»

Юрий Барбашов, перебравшийся после событий 2014 года из Николаева в ЛНР, в своём авторском Telegram-канале «Позывной „Журналист“» поделился мнением о бессмысленности действий не сдающихся Армии России и обреченных этим на смерть украинских военных.