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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разин не прочь отказаться от Яковлева, но у тренера нет полномочий для такого решения. «Ак Барс» летом интересовался защитником «Металлурга» («Бизнес Online»)

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин не против отказаться от услуг защитника команды Егора Яковлева , сообщает «Бизнес Online».

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