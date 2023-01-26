Лавров: ЕС должен определиться со своим будущим, но Россия помогать в этом не будет

Европейский союз должен определиться со своим будущим, но Россия помогать в этом не будет, хотя и мешать - тоже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с эритрейским коллегой Османом Мохаммадом.