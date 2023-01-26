Газета.ру

7 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    А на хрена об этом нужно знать россиянам ?Украинские погран...
  • tsan tsan
    Автор, вам так не хочется открытым текстом сказать, что системы спасения пилота в СУ-30 оказались на высоте и дали во...NDTV: двое пилото...
  • tsan tsan
    Европа и не бездействует - она официально санкционирует сожжение Корана.Представитель Эрд...

Лавров: ЕС должен определиться со своим будущим, но Россия помогать в этом не будет

Лавров: ЕС должен определиться со своим будущим, но Россия помогать в этом не будет

Европейский союз должен определиться со своим будущим, но Россия помогать в этом не будет, хотя и мешать - тоже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с эритрейским коллегой Османом Мохаммадом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх