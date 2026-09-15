Пенсионеры объявили войну светофорам: пожилая пара решила, что регулировщики являются электронным оружием

Пенсионеры объявили войну светофорам: пожилая пара решила, что регулировщики являются электронным оружиемВ графстве Девон на юге Англии разворачивается сюжет, который начинался бы как анекдот, если бы не уголовное дело.
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