В «Росчайкофе» объяснили рост поставок кофе из Бразилии

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, что двукратный рост поставок кофе из Бразилии в Россию связан с выгодными ценами, налаженной логистикой и системой взаиморасчётов.
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