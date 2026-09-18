Financial Times: Банк Японии поднял ставку до максимума за 31 год

Банк Японии поднял процентную ставку на 0,25 п.п., достигнув 1,25% — рекордного уровня за 31 год. Решение поддержали 7 из 9 членов совета.
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