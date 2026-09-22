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Старший лейтенант из Тазовского стал лучшим участковым Ямала

Старший лейтенант из Тазовского стал лучшим участковым Ямала

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый — 2026» признан сотрудник полиции из Тазовского района, старший лейтенант Владимир Филиппов.

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