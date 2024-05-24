Фигуристка Зинина о болезни: чуть ли не дошло до инвалидной коляски

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала, что столкнулась с постковидным симптомом, из-за которого долгое время не могла выступать и тренироваться в полную силу, у нее отнимались руки и ноги, были проблемы с речью.
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