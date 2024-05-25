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Главный приз в Каннах получил фильм "Анора" с российскими актерами

Главный приз в Каннах получил фильм "Анора" с российскими актерами

Жюри 76-го Каннского кинофестиваля объявило имена победителей 2024 года. Главный приз получила новая лента режиссера Шона Бейкера – "Анора", в которой снялись российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

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