Главный приз в Каннах получил фильм "Анора" с российскими актерами

Жюри 76-го Каннского кинофестиваля объявило имена победителей 2024 года. Главный приз получила новая лента режиссера Шона Бейкера – "Анора", в которой снялись российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии