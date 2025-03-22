Как любовь захватила мир: история самого разрушительного компьютерного вируса ILOVEYOU

5 мая 2000 года. Обычный рабочий день. Представьте, что вы сидите за компьютером, доделываете все свои дела, чтобы побыстрее выйти из офиса и успеть насладиться весенним теплом, как вдруг замечаете на почте новое письмо с крайне необычным содержанием.
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