Как любовь захватила мир: история самого разрушительного компьютерного вируса ILOVEYOU

5 мая 2000 года. Обычный рабочий день. Представьте, что вы сидите за компьютером, доделываете все свои дела, чтобы побыстрее выйти из офиса и успеть насладиться весенним теплом, как вдруг замечаете на почте новое письмо с крайне необычным содержанием.