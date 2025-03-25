Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

919 подписчиков

Полицейские Северной Осетии провели круглый стол со студентами медицинского колледжа в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по г. Владикавказу капитан полиции Агунда Плиева, в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», провела круглый стол со студентами Северо-Осетинского медицинского колледжа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх