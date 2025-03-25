Полицейские Северной Осетии провели круглый стол со студентами медицинского колледжа в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по г. Владикавказу капитан полиции Агунда Плиева, в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», провела круглый стол со студентами Северо-Осетинского медицинского колледжа.
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