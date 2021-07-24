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В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте подведены итоги оперативно-служебной деятельности

В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте подведены итоги оперативно-служебной деятельности

В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте под председательством начальника Управления полковника полиции Дениса Моисеева подведены итоги  оперативно-служебной деятельности транспортной полиции Восточной Сибири за первое полугодие  2021 года.

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