В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте подведены итоги оперативно-служебной деятельности

В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте под председательством начальника Управления полковника полиции Дениса Моисеева подведены итоги оперативно-служебной деятельности транспортной полиции Восточной Сибири за первое полугодие 2021 года.
В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте под председательством начальника Управления полковника полиции Дениса Моисеева подведены итоги оперативно-служебной деятельности транспортной полиции Восточной Сибири за первое полугодие 2021 года.
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