Василий Анохин озвучил срок масштабного расширения молочного комплекса под Смоленском

Губернатор: «Реализация проекта станет мощным стимулом для развития агропромышленного комплекса и роста экономики всего региона» В Смоленской области в следующем году планируют завершить масштабное расширение молочного комплекса в Дорогобужском и Сафоновском округах.
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