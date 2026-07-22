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Самолетам ограничили высоту подлета к Москве

Самолетам ограничили высоту подлета к Москве. По данным Росавиации, предельная высота полета рядом с столичными аропортами снизили до 4900 метров, также запрещены транзитные пролеты, выяснил «Коммерсант».

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