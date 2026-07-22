Самолетам ограничили высоту подлета к Москве. По данным Росавиации, предельная высота полета рядом с столичными аропортами снизили до 4900 метров, также запрещены транзитные пролеты, выяснил «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии