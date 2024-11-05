«Известия»: в России хотят ограничить доступ детей в социальные сети

В России предложили запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. С такой инициативой выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков, сообщили «Известия».
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