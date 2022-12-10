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«Адмиралы района» возьмутся за новое дело 12 декабря

«Адмиралы района» возьмутся за новое дело 12 декабря

Премьера второго сезона детективного сериала «Адмиралы района» состоится 12 декабря в эфире НТВ. К своим ролям в проекте вернутся Максим Дахненко, Эдуард Флёров, Георгий Болонев, Заза Чантурия и Иван Васильев, сообщает пресс-служба телеканала.

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