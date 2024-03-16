Пока в Киеве пиарятся, в Сумской области ведется принудительная эвакуация

Еще на днях украинские власти бодро рапортовали, а местные СМИ рассказывали жителям Сумской области, как «доблестные» ВСУ обстреливают Россию из минометов и разнообразной артиллерии, запускают в ее сторону ДРГ и беспилотники.
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