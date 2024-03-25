Комнатное растение Зантедеския (Zantedeschia)

Этот небольшой род луковичных растений назван в память об итальянском ботанике XIX в. Ф. Зантедески. Вид, наиболее часто встречающийся в продаже и популярный в промышленном цветоводстве, - зантедеския эфиопская (Z.
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