В больницы во время новогодних праздников чаще попадают пациенты с отравлением или обморожением

А 15% — с ожогами тела и инородными телами в глазу.В период новогодних праздников русские врачи чаще всего сталкиваются с проблемами пищевых и алкогольных отравлений у пациентов, а также с обострением хронических заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии