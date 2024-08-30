Глава минэка поблагодарил узбекских мигрантов за вклад в экономику России

Благодарность узбекским мигрантам за вклад в экономику России выразил министр экономического развития РФ Максим Решетников 30 августа в ходе приема в честь 33-ей годовщины Дня независимости Республики Узбекистан.
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