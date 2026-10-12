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Виктории Исаковой — 50: после смерти мужа она не ушла из профессии и взялась за новые роли

Виктории Исаковой — 50: после смерти мужа она не ушла из профессии и взялась за новые роли

В августе Виктория Исакова представила на фестивале «Короче» фильм, за которым стояла непростая семейная история.

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