Что означает визит "оркестра" в Кремль? "Вагнер" отправится искупать вину за мятеж кровью"

СЕРГЕЙ Лютов

А теперь главный вопрос! А был ли мятеж? В Ростове Пригожин мирно беседует с Евкуровым; "Ахмат" выдвигается на перехват, но команды на открытие огня нет; КУЧА бегущих чиновников и бизнесменов не чистых на руку из России. А как незаметно перебросить 300 тысяч обученных мобилизованных на линию соприкосновения, как не под предлогом подавления "мятежа", а "Вагнер" идет на отдых в Белоруссию с последующим участием в денацификации бандерлогов. Я не специалист, но анализировать меня в советское время научили!