Не могу понять Что означает встреча президента России Владимира Путина с командирами ЧВК "Вагнер" в Кремле.
Что означает визит "оркестра" в Кремль? "Вагнер" отправится искупать вину за мятеж кровью"
Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
А теперь главный вопрос! А был ли мятеж? В Ростове Пригожин мирно беседует с Евкуровым; "Ахмат" выдвигается на перехват, но команды на открытие огня нет; КУЧА бегущих чиновников и бизнесменов не чистых на руку из России. А как незаметно перебросить 300 тысяч обученных мобилизованных на линию соприкосновения, как не под предлогом подавления "мятежа", а "Вагнер" идет на отдых в Белоруссию с последующим участием в денацификации бандерлогов. Я не специалист, но анализировать меня в советское время научили!
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4 час.
nv
nik vladimir
Судя по твоим комментариям, ты либо хохол, либераст или просто дурак.В 2000-х, в России шла 2-я чеченская, кругом теракты, АПЛ Курск и как раз в это время Путин, по твоему должен был отменить прихватизацию. Он по твоему, такой же дебил как ты, чтобы Прихватизаторы и семейка ЕБН устроили дворцовый переворот. Путин всё правильно делает, не спеша спускается с горы и потихоньку трахает прихватизированое стадо. А ты ляг поспи и всё пройдёт
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4 час.
ВС
Василий Садайло
Дай то бог дай то бог...
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3 час.
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