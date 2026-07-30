Обезглавившего двух человек в Нижнем Новгороде осудили

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Уроженца Калининградской области, который обезглавил двоих жителей Нижнего Новгорода, приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
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