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ТАСС

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Обезглавившего двух человек в Нижнем Новгороде осудили

Обезглавившего двух человек в Нижнем Новгороде осудили

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Уроженца Калининградской области, который обезглавил двоих жителей Нижнего Новгорода, приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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