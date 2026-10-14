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Пятый канал

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«Это не прорыв»: почему ИИ не сможет заменить иконописца

«Это не прорыв»: почему ИИ не сможет заменить иконописца

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить человека-иконописца. Об этом изданию Life.ru сказал протоиерей, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве Александр Ильяшенко.

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