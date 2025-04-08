Звуковая карта хрущевки: почему вы слышите соседей и как с этим бороться

Подробнее о звукоизоляции в хрущевках Дизайн: Ульяна Гришина Если вы житель хрущевки, то наверняка знакомы с ее акустическими «прелестями»— когда соседский будильник становится и вашим тоже, а чужие семейные ссоры вы знаете наизусть.
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