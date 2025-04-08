Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    = Квартира - машина-дача ! = уже старО.Россияне показали...
  • Ингерман Ланская
    первые 2 фото - гниль, разруха и бардак - привет из нищей совдепии...Россияне показали...
  • Ингерман Ланская
    в России такие скворечники для птичек строют...Россияне показали...

Звуковая карта хрущевки: почему вы слышите соседей и как с этим бороться

Звуковая карта хрущевки: почему вы слышите соседей и как с этим бороться

Подробнее о звукоизоляции в хрущевках Дизайн: Ульяна Гришина Если вы житель хрущевки, то наверняка знакомы с ее акустическими «прелестями»— когда соседский будильник становится и вашим тоже, а чужие семейные ссоры вы знаете наизусть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НR
Надежда Rudi
Неправда, новостройки еще лучше проводят звук от соседей. Там же новые технологии.
Ответить
17 час.
им
ирина макляк
20 лет прожила в хрущевке, никого не было слышно
Ответить
16 час.
Николай Першин
если вас никто не раздражает, то вы и есть источник раздражения.
Ответить
9 час.
наверх