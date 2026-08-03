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ТАСС

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Офицер Поле: боевики Нацгвардии Украины отходят в Доброполье и формируют оборону

Офицер Поле: боевики Нацгвардии Украины отходят в Доброполье и формируют оборону

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Боевики Нацгвардии Украины и 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ отходят в Доброполье ДНР и формируют оборонительный рубеж, рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Поле.

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