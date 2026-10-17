Обычный спуск по лестнице обернулся кошмаром: подробности гибели двухлетнего малыша в Донецке.Сегодня, 17 октября, в Донецке произошла трагедия: двухлетний ребёнок погиб, оказавшись между ступенями лестницы.
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