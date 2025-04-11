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Царьград

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Простая учительница наказала релокантов и заработала миллионы. Теперь будет наказана сама

Простая учительница наказала релокантов и заработала миллионы. Теперь будет наказана сама

Простая учительница из Саратова "заработала" миллионы рублей, обманывая релокантов. Под предлогом обмена валют она забирала у них большие суммы – по предварительной оценке, речь идёт о пяти миллионах рублей ущерба.

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