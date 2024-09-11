Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Вера» 16+ Фото: Киностудия им. М. Горького Кадр из фильма «Вера» Режиссер: Ирина Волкова. В ролях: Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова, Алексей Розин, Тимофей Тимков, Полина Меркурьева, Наталья Бочкарёва, Ольга ЛапшинаДрама «Вера» снята по мотивам знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось».
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