Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Вера» 16+ Фото: Киностудия им. М. Горького Кадр из фильма «Вера» Режиссер: Ирина Волкова. В ролях: Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова, Алексей Розин, Тимофей Тимков, Полина Меркурьева, Наталья Бочкарёва, Ольга ЛапшинаДрама «Вера» снята по мотивам знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось».