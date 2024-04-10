Среда, 1️⃣0️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👨‍👩‍👧‍👦 День братьев и сестер 🛡 Международный день движения сопротивления 🔥День рождения спички 👫День брата и сестры 🐏День сельскохозяйственных животных 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1710 год - в Англии начал действовать, принятый королевой Анной, первый в мире закон об авторском праве 📔 1832 год - в России введены звания Почетных граждан для лиц недворянского происхождения 📔 1833 год - впервые началось производство спичек 📔 1849 год - американский изобретатель Уолтер Хант получил патент на придуманную им безопасную булавку 📔 1912 год - Британский пароход "Титаник" вышел из порта Саутгемптон и отправился в свое первое и, как оказалось, последнее плавание 📔 1944 год - Одесса освобождена от немецко-фашистских оккупантов 📔 1972 год - подписана международная Конвенция о запрещении бактериологического оружия 📔 1981 год - к 20-летию первого полёта человека в космос в Москве открыт Мемориальный музей космонавтики.