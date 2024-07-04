В ночь с 3 на 4 июля в работах по уборке города были задействованы 15 единиц спецтехники

В ночь с 3 на 4 июля в работах по уборке города были задействованы 15 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили шесть поливомоечных машин, прицепной пылеуборочный агрегат «Чистодор» и три трактора.