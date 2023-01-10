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Светлана Журова: «Нынешнее поколение спортсменов не так развито умственно, как прошлое. Мы ходили на учебу, нас не пускали на тренировки без дневника и с тройкой»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что прежнее поколение спортсменов было более образованным.

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