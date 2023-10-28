Раскрыто секретное камео Натана Филлиона и Алана Тьюдика в Marvel's Spider-Man 2 Игра ...

Раскрыто секретное камео Натана Филлиона и Алана Тьюдика в Marvel's Spider-Man 2Игра Marvel’s Spider-Man 2 вышла всего неделю назад, но фанаты, уже прошедшие игру и досмотревшие до конца титры, могли заметить актеров Натана Филлиона и Алана Тьюдика в неназванных ролях.