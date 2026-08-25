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Защита ОКИ стала предметом государственного регулирования

Защита ОКИ стала предметом государственного регулирования

Президентский указ предусматривает введение временного управления на объектах критической инфраструктуры (ОКИ), владельцы которых не обеспечили надлежащим образом их безопасность в период СВО, или их восстановление.

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