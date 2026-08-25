Защита ОКИ стала предметом государственного регулирования

Президентский указ предусматривает введение временного управления на объектах критической инфраструктуры (ОКИ), владельцы которых не обеспечили надлежащим образом их безопасность в период СВО, или их восстановление.
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