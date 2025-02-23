Механизмы поддержки: на какие льготы могут рассчитывать российские пенсионеры

Российским пенсионерам положено бесплатное проведение газа до дачного участка. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с агентством РИА Новости.
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