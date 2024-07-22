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Закон, порядок, государство

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В Приморском краея полицейские в рамках операции «Мак-2024» уничтожили более 6 тысяч м² дикорастущей конопли

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Уссурийску совместно с военнослужащими отдела ФСБ России по Восточному военному округу проводят межведомственную комплексно-профилактическую операцию «Мак-2024».

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