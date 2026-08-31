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Влахович сделал хет-трик в 1-м матче в старте за «Бешикташ» в турецкой Суперлиге

Душан Влахович сделал хет-трик и забил первые голы за «Бешикташ». 26-летний форвард сборной Сербии отличился на 43-й (с пенальти), 59-й и 66-й минутах матча 3-го тура турецкой Суперлиги против « Чорума » (6:2).

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