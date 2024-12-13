Пенсии можно поднять до 50 тысяч рублей в месяц: депутат из Госдумы рассказала, что поможет их сделать такими Ольга БезродняяПенсионные выплаты можно заблаговременно просчитать и сделать так, чтобы при выходе на пенсию, получать ее в больших размерах.
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