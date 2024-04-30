ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS

ПВО успешно сбила все цели.фото: t.me/operativnoZSU--> Украинские войска ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Крыму, над полуостровом отработала система ПВО, сообщил 30 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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