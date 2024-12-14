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Петербургский дневник

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В кронштадтском «Острове фортов» продолжается всероссийская арт-акция «Морская народная елка»

В кронштадтском «Острове фортов» продолжается всероссийская арт-акция «Морская народная елка»

Украшенное расписными шариками новогоднее дерево займет свое место 21 декабря В Кронштадте продолжается всероссийская акция «Морская народная елка», в рамках которой шарики для новогодней ели на главной площади «Острова фортов» расписывают вручную представители российских приморских регионов, семьи военнослужащих, дети, воспитанники школ искусств и социальных организаций, государственные и общественные деятели, российские художники и артисты, рассказали в пресс-службе «Острова фортов».

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