В кронштадтском «Острове фортов» продолжается всероссийская арт-акция «Морская народная елка»

Украшенное расписными шариками новогоднее дерево займет свое место 21 декабря В Кронштадте продолжается всероссийская акция «Морская народная елка», в рамках которой шарики для новогодней ели на главной площади «Острова фортов» расписывают вручную представители российских приморских регионов, семьи военнослужащих, дети, воспитанники школ искусств и социальных организаций, государственные и общественные деятели, российские художники и артисты, рассказали в пресс-службе «Острова фортов».