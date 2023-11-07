Прощание с Мэттью Перри: коллеги из «Друзей» встретились на похоронах Елена ГалицкаяНа прошлой неделе в Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с известным актером Мэттью Перри, который скоропостижно скончался в возрасте 54 лет.